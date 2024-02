NOI FORLIVESI

Nei Paesi occidentali vige, pur con qualche necessaria limitazione, la regola del libero mercato. Quindi, di che nazionalità sia chi investe non può essere una discriminante: lo è invece il fatto che poi vengano rispettate tutte le norme, comprese quelle sulla regolarità e conformità dei prodotti e dei luoghi in cui le attività vengono svolte, e quelle, soprattutto, relative al trattamento dei lavoratori. Poi ognuno può avere la propria posizione, magari anche per timori di concorrenza, per carità. Ad ogni modo il recupero dei Portici, non solo per chi nella zona ci abita ma per la città stessa, vista la loro posizione di cerniera fra la stazione ferroviaria e centro storico, sarebbe molto importante. Quindi ecco perché secondo me l’operazione non ha riscosso, non ancora almeno, posizioni di espressa contrarietà. Se vogliamo scomodare un esempio pur sproporzionato rispetto a questa vicenda, va ricordato che l’investimento che un grosso gruppo cinese fece qualche anno fa nella Ferretti, fatta poi sapientemente gestire da un manager italiano del livello di Alberto Galassi, ha portato prima al rilancio e poi all’affermazione mondiale dei cantieri di via Ansaldo. Passando velocemente alla seconda lettera, la Casa della Comunità? No, di gru e ruspe non se ne vedono, quindi torneremo a verificare. Di certo l’opera dovrà essere conclusa entro il 2026 causa fondi Pnrr. Questa dovrebbe essere la garanzia, ma il ritardo in effetti cresce.