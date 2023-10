NOI FORLIVESI

Innanzitutto, diciamo che era già di per sé disdicevole che uno dei simboli della città fosse inagibile, come purtroppo è da alcuni anni. Certo, non siamo davanti a un monumento intonso dal punto di vista storico, tutt’altro, ma la rocca di Ravaldino è e resta un sito importante, identificativo, da custodire e valorizzare. Quindi è davvero un’ottima notizia il fatto che i lavori del primo stralcio siano proseguiti e che adesso stiano arrivando a conclusione. Poi già il fatto che si sia deciso da parte del Comune di offrire lì la sede alle associazioni di rievocazioni storiche significa che, comunque, la rocca dovrà in qualche nodo essere tenuta viva. Poi, bisogna anche dire che non è che in passato, quando ci si poteva entrare liberamente, la rocca fosse in realtà così sfruttata. L’esempio classico di un evento organizzato al suo interno è la rassegna dei presepi e penso che molti forlivesi vi siano entrati per la prima volta proprio grazie a quella manifestazione. Fra l’altro l’area in questione non era nemmeno molto grande, mentre con i lavori attuali si potrà riavere a disposizione una porzione più ampia del castello. Aspettiamo quindi adesso con fiducia e vediamo come dice lei, caro Franco, il bicchiere mezzo pieno. In merito infatti al trasferimento del carcere, questa è tutta un’altra (e ben tristemente nota) storia: chiama infatti in causa lo Stato.