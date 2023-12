NOI FORLIVESI

Sono andato a cercare nel nostro archivio informatizzato, ricordandomi che invece la questione da lei sollevata, caro Franco, era stata trattata proprio in quest rubrica e ho trovato la mia risposta a un altro lettore, datata 5 febbraio 2020, esattamente sull’opportunità di costruire una ciclabile lungo via Mattei. Di lì a poco sarebbe scoppiato il Covid, che avrebbe congelato tante questioni. Ebbene, la risposta allora come ora è, sì, una ciclabile va bene sempre in qualunque strada, figurarsi in una ad alto scorrimento come questa, dove transitano peraltro continuamente (e giustamente, visto appunto la zona) mezzi pesanti. Posso pensare però che i problemi nel progettarla non mancherebbero: innanzitutto il ponte sul Ronco, strettoia inevitabile dove si interromperebbe; poi le grandi rotonde, che come si sa non sono mai amiche delle ciclabili. Al contrario, di positivo c’è lo spazio, che a lato di entrambe le carreggiate (nella zona di Villa Selva) non manca affatto per un’opera di questo tipo. Certo è che di biciclette in certe ore su via Mattei ne transitano davvero parecchie, con serio pericolo ovviamente di notte. Nel frattempo aspettiamo anche altre ciclabili: è appena stata messa in moto la macchina per la realizzazione di quella di Roncadello e resta ancora la questione di quella di Carpena. Poi, nel libro dei sogni, ci sarebbe anche quella della Cervese. E chi più ne ha più ne metta