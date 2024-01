NOI FORLIVESI

Ritengo molto importante, proprio per iniziare la mia risposta vedendo il bicchiere mezzo pieno, che ci sia chi come lei in questa città, e penso che siano tanti, non si rassegna a giudicare ‘normale’ il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti; chi non può pensare a Forlì come a un posto in cui si butta o addirittura si ammassa immondizia in luoghi pubblici. Se anche il fenomeno da noi è ben minore rispetto alle grandi città o ad altre località, resta il fatto che il problema c’è e continua ad esserci e reagire contro il degrado è segnale che il senso civico è ancora alto. Detto ciò, la mia idea ovviamente non è cambiata rispetto a due mesi fa, caro Gino, quando segnalò il problema dei cestini usati come cassonetti. Da una parte la raccolta differenziata è assolutamente necessaria e tutte le società di smaltimento dei rifiuti stanno andando verso questa soluzione; dall’altra, bisogna mettere in conto che il connesso sistema del portata a porta con la ‘tariffa puntuale’, basata sul secco prodotto, porta agli abbandoni. Magari questo non succede a Lugano, ma a Forlì come un po’ in tutta Italia sì; anzi, ho visto cumuli di rifiuti in posti in cui nemmeno c’è la ’tariffa puntuale’. Pulire frequentemente dà ragione agli incivili furbetti? Può essere, ma non penso ci sia altra strada. Sarebbe il caso, quindi, che i Comuni e Alea, che ne è espressione, si impegnassero ad aumentare ancora i servizi di pulizia nei luoghi pubblici.