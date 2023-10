NOI FORLIVESI

Approfittiamo di questo suo invito ai nostri lettori, e ovviamente ai cittadini tutti, caro Roberto, da una parte per riprenderlo anche noi e dall’altro per tornare ancora a parlare del rilancio di piazza Saffi. L’accesso al campanile è una nuova opportunità che offre il centro storico; nuova perché è vero che già in passato era stato possibile accedervi, ma solo in periodi limitati, per eventi specifici e comunque non in una struttura rinnovata com’è quella attuale. Una visita quindi, concordo, il campanile la merita tutta. Per quanto riguarda la piazza, come abbiamo già avuto modo di dire in una precedenti risposte, adesso c’è da augurarsi che vadano al loro posto il prima possibile le altre tessere e che benefici anch’essa, appunto, dell’effetto San Domenico. Le premesse ci sono, a partire dalla riapertura dell’ex Eataly e da quella di Palazzo Albertini. Su quest’ultimo il nervo resta scoperto e occorre almeno una specificazione: il palazzo andava restaurato e riconsegnato alla città, qualunque cosa se ne volesse fare; poi, al di là di eventuali questioni legali, è legittima l’opinione sia di chi appoggia il progetto dello spostamento della Collezione Verzocchi, sia di chi è contrario. Di sicuro palazzo Albertini deve tornare a offrire qualcosa di rilevante a cittadini e visitatori, un collegamento comunque ‘d’arte’ col museo. Il Comune, infine, dovrà anche agire per il sostegno al commercio, altro punto fondamentale per il rilancio del centro.