"Noi non coinvolti". La Lega: "Siete candidati col Pd"

I coordinatori dei quartieri Pianta-Ospedaletto -Coriano, Foro Boario-San Benedetto e Ronco sottolineano che le commemorazioni dell’alluvione non sono state concordate: "L’amministrazione ce le ha solo comunicate per evitare sovrapposizioni". Non vogliono entrare nella questione estetica dell’opera che è stata svelata ieri, ma sul fatto che non ci sia stata "condivisione". I tre coordinatori, Alessandro Gasperini, Loretta Poggi e Samanta Servadei (tutti e tre candidati col Pd) auspicavano anche "un momento più inclusivo" rispetto alla messa poi effettivamente spostata dalla piazza.

Loretta Poggi è intervenuta con una seconda presa di posizione, firmata insieme a Federico Morgagni, consigliere comunale di Forlì e Co. e candidato indipendente nelle liste del Pd: "Le procedure di richiesta dei ristori sono macchinose e burocratiche, tali da ostacolare, piuttosto che agevolare, l’accesso di coloro che dovrebbero beneficiarne. Occorre cambiare passo e strategia". Tornano poi sulla richiesta di una mappatura capillare "dei danni subiti da famiglie e imprese e dei bisogni degli alluvionati".

Ai tre coordinatori di quartiere risponde il segretario cittadino della Lega, Albert Bentivogli, accusandoli di voler utilizzare il loro ruolo "per rendersi protagonisti a ogni costo" proprio in quanto "candidati alle prossime amministrative". Secondo il leghista, "la loro unica preoccupazione è non poter essere protagonisti assoluti, in qualità di coordinatori, della commemorazione. Sono proprio i cittadini forlivesi colpiti da quella tragedia che devono essere inclusi e resi partecipi di un’iniziativa che è dedicata solo al ricordo di quei momenti".