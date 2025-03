"Noi sempre agito per la collettività"

Emanuela Buccheri, 48 anni, in Croce Rossa dal 2002, ammette che "nell’ultimo periodo ho temuto che la fiducia che i cittadini ripongono nel nostro operato potesse essere incrinata a causa delle notizie, non sempre corrette, riportate su di noi. Quello che posso dire con assoluta certezza è che volontari e dipendenti hanno sempre continuato a svolgere il loro servizio in favore della collettività nel pieno rispetto dei principi di Croce Rossa e con grande abnegazione. Abbiamo attraversato un periodo un po’ difficile di cui dobbiamo fare tesoro per continuare a operare al meglio delle nostre possibilità. Vorrei ringraziare in particolare il commissario Emanuele Pignatiello per il grande lavoro svolto per aiutare il nostro comitato a ripartire, più forte di prima".