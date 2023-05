"Noi siamo il cambiamento Punto tutto sui giovani"

Sara Quadrelli, lei è la candidata della lista civica ‘Galeata Futura. Apriamo le porte al cambiamento. Perché un cittadino dovrebbe votare la sua lista e cosa volete effettivamente cambiare nella gestione della cosa pubblica?

"Un cittadino dovrebbe votarci perché siamo il cambiamento. Siamo una squadra che vede coinvolte persone di diversa età, con diverse competenze, che rappresentano tutte le fasce che compongono una comunità. Vorremmo poter amministrare il nostro paese per il paese e con il paese attraverso il dialogo con le persone, le associazioni, le attività economiche e le frazioni".

Avete puntato molto su una squadra giovane, ma per amministrare serve anche esperienza. La lista è nata dopo diversi mesi dove si è cercato di trovare un ideale comune.

"Sicuramente concordiamo tutti sul fatto che i giovani sono una parte importante, essenziale della lista. Va ricordato che il futuro di Galeata sarà nelle loro mani. Di certo nella squadra non manca la presenza di persone più adulte e con un passato amministrativo che li ha coinvolti per molti anni".

Gestione condivisa dei beni comuni, incentivi alle imprese e il no all’aliquota unica nell’addizionale comunale Irpef. Cosa significano in sintesi queste voci del programma?

"Con il progetto ‘condivisione dei beni comuni’ vogliamo redigere un regolamento che consenta ai cittadini di essere protagonisti attivi. L’idea è che presentino una proposta di collaborazione, individuando il bene comune e precisando come vorrebbero prendersene cura o gestirlo. Per quanto riguarda le imprese, è necessario mettere in campo azioni concrete per stimolare nuovi insediamenti commerciali e potenziare quelli esistenti. L’attuale Amministrazione ‘per non incidere negativamente sull’entrata’ ha approvato l’addizionale Irpef con aliquota piatta (0,5% per tutte le fasce di reddito). Noi proponiamo una distinzione a scaglioni progressivi introducendo una soglia di esenzione per i soggetti in comprovata fragilità economica per redditi fino a 10.00012.000 euro annui".

In caso di vittoria quale sarà il primo obiettivo?

"La sinergia e la trasparenza tra l’amministrazione e i cittadini. Vorremmo intervenire nel sistema dei servizi alla persona. Ritengo sia fondamentale operare in stretta sinergia con le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni caritatevoli presenti nella nostra comunità e le associazioni"