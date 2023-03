Nominata una nuova presidente per i notai

Anche nel mondo degli ordini professionali le donne scarseggiano, se pure con qualche eccezione. E’ stato un passaggio di consegne al femminile quello che ha visto la nomina della forlivese Cristina Scozzoli come presidente alla guida dei notai dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini. In questo caso non è una novità, infatti a precederla è stata un’altra donna, Rosa Menale, che ha deciso di non ricandidarsi dopo 10 anni in carica. Notaia a Forlì dal 1999, Scozzoli è in consiglio notarile dal 2015. Si registrano poi due riconferme, tra le cariche in scadenza: Stefania Di Mauro, che continua nel proprio ruolo di segretario, e Roberto Scotto di Clemente, consigliere. Nuovo ingresso, invece, per Giorgia Dondi, notaio in Rimini, che sostituisce Scozzoli come Consigliere. I restanti membri del Consiglio sono il Tesoriere, Gualfreduccio Degli Oddi, e i Consiglieri Massimo Albore, Silvia Deflorian, Antonella Odierna, Luigi Ortolani, Giannantonio Pennino e Maria Chiara Scardovi.

Risale appena al luglio scorso, invece, la nomina della prima presidente donna dell’ordine degli ingegneri della provincia: si tratta della cesenate Marina Biguzzi, specializzata in tematiche ambientali e sicurezza sul lavoro.