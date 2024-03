Nominati i responsabili. L’Azione Cattolica si rinnova

Sono stati eletti i nuovi responsabili di Azione Cattolica, che saranno in carica per il triennio appena iniziato, 2024-2027. All’ultimo consiglio diocesano sono state infatti annunciate le nomine di Natascia Riceputi ed Enrico Nanni (rispettivamente dell’associazione di San Martino in Villafranca e Villafranca e di San Benedetto) per il settore adulti; Alice Foschi (Pianta) e Paolo Giannini (Bussecchio, Regina Pacis e Santa Caterina) per il settore giovani; Matteo Bandini (Cava, Castiglione, Villagrappa e Villanova) e Irene Peron (Pieve e Castrocaro) rispettivamente come responsabile e vice responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi.

"Assieme a tutto il Consiglio Diocesano, ringrazio tutti di cuore per aver accettato con entusiasmo l’incarico che è stato loro affidato – ha detto il neo presidente Fabrizio Ponti (nella foto con il vescovo mons. Livio Corazza) – e di essersi pertanto messi a disposizione con le loro capacità e i loro doni a servizio della nostra associazione e della Chiesa".

Oltre ai responsabili, sono stati eletti anche i ‘ruoli d’ufficio’. Nel dettaglio, Nicole Babini (Pieve-Castrocaro) è la nuova segretaria diocesana e Stefano Bargossi (Pianta) è stato confermato amministratore. I nuovi eletti entrano dunque a far parte del Consiglio Diocesano e completano la composizione della Presidenza. Il Consiglio riunito, inoltre, ha deciso di incaricare Eleonora Russo e Paolo Petrini (Meldola) come referenti associativi per l’area famiglie.

Completata La composizione delle responsabilità diocesane, l’Ac vedrà proseguire il cammino di rinnovo con l’assemblea regionale, che si svolgerà alle porte di Bologna, nello specifico a Castenaso il prossimo 7 aprile, e con la successiva assemblea nazionale, che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 aprile, a margine dell’incontro di tutta l’associazione con il Papa, in programma il prossimo 25 aprile nell’evento ‘A braccia aperte’, al quale si sono già iscritti circa cento partecipanti da Forlì.

Enrico Magnani