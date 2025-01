"Non abbiamo tolto l’assistenza a Grandini"

Arriva dal Comune di Bertinoro, a firma della sindaca Gessica Allegni e dell’assessora al welfare Silvia Federici, una risposta alle esternazioni di Cristian Grandini che denunciava la sua preoccupazione per il proprio futuro allo scadere della proroga, 31 gennaio, per il servizio di assistenza domiciliare erogato in suo favore dal Comune stesso.

Nella nota si ricorda come "la persona interessata sapesse già da tempo di questa scadenza, motivata dal fatto che riceve un servizio non appropriato alla sua situazione". "In questi anni Grandini ha usufruito del servizio di assistenza domiciliare destinato alle persone anziane – sottolinea la nota –; negli anni è sempre stato invitato ad accedere ai servizi rivolti a persone con disabilità, per i quali vengono messi in campo progetti personalizzati e mirati. Stanti le condizioni del signor Grandini si è resa improrogabile l’erogazione di un servizio dedicato alle sue caratteristiche e rispondente alle sue esigenze".

All’atto pratico per Grandini non sarebbe cambiato nulla, nella nota si precisa che sarebbe stato seguito dalla medesima assistente sociale, variava solo l’ente di riferimento, non più Bertinoro, ma Forlì, quale capofila per tutto il distretto. "Il Comune non si è limitato a mandare una comunicazione di interruzione del servizio – rimarcano Allegni e Federici –, ma ha attivato le procedure necessarie, accelerando tutte le formalità. Il Servizio Sociale si è adoperato affinché in fretta venisse messo in campo un nuovo pacchetto di interventi per costruire un progetto personalizzato".

"Si sono svolti incontri operativi alla presenza, non solo dell’assistente sociale, ma dell’equipe dedicata, spiegando a Grandini nei dettagli l’iter previsto per la nuova attivazione – proseguono –. All’ultimo incontro, svoltosi la scorsa settimana, non a caso, era presente un consigliere comunale dell’opposizione, che, evidentemente, ha strumentalmente indirizzato il signor Grandini ad esternare notizie parziali e non esaustive per creare un’inutile polemica, dannosa per la reputazione dei servizi di welfare dei Comuni e del Servizio Sanitario. Nel Comune di Bertinoro nessuna persona che manifesti un bisogno viene lasciata senza risposta, grazie alla professionalità delle operatrici e degli operatori, per i quali riceviamo spesso attestazioni di gratitudine. Il Comune di Bertinoro negli anni ha investito nella qualità dei servizi e nelle forme di sostegno alle persone con fragilità – concludono – per questo respingiamo il tentativo di gettare discredito sul sistema dei servizi socio-sanitari".

Matteo Bondi