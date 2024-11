"Non capisco quali intenzioni ci siano"

"Dal mio balcone vedevo addirittura panni stesi, all’esterno dei locali dell’ex polisportiva". Spiega Tiziano Lazzarini, che ha contattato il Comune segnalando la presenza di occupanti abusivi nelle strutture di Ronco Lido. Poi continua, a proposito del progetto legato ai fondi del Pnrr: "Non capisco bene le intenzioni del Comune, spesso ci dicono che il motivo è il problema di giurisdizione del terreno. In un posto soggetto facilmente ad alluvioni non è possibile costruire una struttura in legno, ad esempio: alla prima piena del fiume sarebbe un disastro. Non vedo motivo di demolire una struttura così e non cercare di recuperarla, farci un parcheggio sarebbe inutile".