Non ci lasceremo mai.... Risate, sogni e abbracci: tutti i volti dell’amore lungo il nostro cammino

Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole ’non ci lasceremo mai, mai e poi mai’. Buon San Valentino, Marino

***

Amatissima Daniela, se non ti avessi conosciuto forse non avrei conosciuto l’amore. Innamorato di te sempre.

Robi

***

Carissima Loretta, come posso non gridare al mondo intero che sei la sorpresa più bella capitata nella mia vita 35 anni fa. Sarei uno stolto se chiudessi gli occhi e le orecchie per non vedere e sentire quanto sei importante per la mia vita. Io ti voglio bene e ti stimo tantissimo. La tua luce ha illuminato il percorso della mia vita ogni giorno. Sono felice ogni anno di poterti scrivere questi auguri dettati dall’amore che provo per te. Ti amo amore mio, ora e sempre.

Il tuo Vanni

***

Se il nostro amore potesse prendere forma avrebbe certamente il colore dei tuoi meravigliosi occhi blu, il suono delle mie fragorose risate, il calore dei nostri abbracci, la comprensione delle nostre parole e saprebbe di vin brulé. Grazie perché sei la prova che prima o poi arriva l’amore che hai sempre desiderato. Buon San Valentino principino! Gre

***

Una coppia molto datata la nostra, che farà sorridere in questo spazio... ma quest’anno è un San Valentino particolare, perché il primo giugno, sarà anche il cinquantesimo del nostro matrimonio, questo ci rende molto fieri, ma anche un po’ melanconici! Siamo stati fortunati e pur con le inevitabili difficoltà, disseminate nel percorso di ognuno di noi, la vita insieme è uno scrigno di ricordi felici di cui siamo molto orgogliosi. Un lungo vissuto il nostro, vissuto che non ha prodotto solo gioia e felicità, ma anche dolori e tanti sforzi personali per vivere al meglio la straordinaria danza della vita, impegnandoci ogni giorno per salvaguardare il nostro amore, il nostro cammino a due verso l’ideale comune… È bello poter condividere d’esserci riusciti, ma anche doveroso ringraziare il Signore e pure San Valentino, sperando che il santo, quale propiziatore della felicità, continui ad assisterci anche in questa delicata fase della nostra vita, in parabola discendente… A te Tony splendida realtà, grazie di tutto, perché ogni tuo gesto, è ancora pieno d’amore! Maria

***

Da Aprilio a Deanna

È dal 1958 che io e te siamo due corpi e un’anima sola, ora so per certo che l’Amore per sempre esiste. Non riuscirei a pensare neanche per un solo attimo al resto della mia vita senza te!

***

Da Daniele a Lucia

Ci sarà sempre un nome solo che quando lo sento mi farà sorridere. Mi si illuminerà il viso e brilleranno gli occhi. L’animo diverrà leggero e il mio animo volerà alto. Consapevole che la felicità esiste.

***

Da Toni a Malena

Per andare d’accordo ci vuole tanta, tanta, tanta, tanta, pazienza, ma al giorno d’oggi siamo troppo stressati e scattiamo prima ancora che aprano bocca, è mai possibile? L’unica soluzione è abbandonare tutto e trasferirsi in cima ad un monte con tre pecore.

***

Vorrei che tu fossi seduta su una nuvola passeggera ed il vento soffiando ti portasse da me. Io farei anche più di mille scalini, pur di salire lassù in cielo da te. Vanni