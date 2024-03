"Non ci presentiamo. Aiuteremo il Pd e Graziano Rinaldini"

La fine dell’esperienza della lista civica Forlì e Co è affidata a un comunicato firmato a più mani dai consiglieri comunali Giorgio Calderoni, che cinque anni fa era candidato sindaco per il centrosinistra, Federico Morgagni, il candidato sindaco attuale, Graziano Rinaldini, e la segretaria territoriale del Pd, Gessica Allegni. A seguito di un incontro avvenuto nella giornata di ieri, si legge nella nota, "nel quale si sono fatte valutazioni sulla prossima campagna elettorale", i quattro hanno convenuto sulla necessità di aprire il campo alla società civile "coinvolgendo nuove forze ed energie" quali elementi qualificanti del progetto politico del centrosinistra per la città di Forlì. "Forlì e Co, dunque – si legge nel comunicato –, non si presenterà alle prossime elezioni amministrative ma contribuirà, sulla base dell’esperienza e delle relazioni maturate in questi cinque anni, alla costruzione di una lista del Partito democratico aperta a competenze e sensibilità indipendenti, per rafforzare il progetto che la coalizione di centrosinistra e il candidato Graziano Rinaldini intendono rappresentare".