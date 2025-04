"Non ci sentiamo al sicuro qui"

Alessandro Monti, 57 anni, gestisce Progetto Fitness, un negozio di integratori e prodotti per lo sport sulla piazza. "Abbiamo fatto richiesta di avere delle telecamere o più controllo da parte della polizia, perché a volte abbiamo delle baby gang che bivaccano e vengono alle mani. Il parcheggio sotterraneo – prosegue – non si può chiudere, e questi gruppi di giovani stazionano sulle scale e lasciando immondizia in giro". Al pomeriggio a tenere aperto il negozio è la moglie del titolare: "Non si sente tranquilla a tornare all’auto quando chiude la sera, soprattutto il sabato e in inverno, che è più buio. Infatti, ha sempre con sé lo spray al peperoncino". Per la piazza Monti ha delle idee: "In estate vorrei portare qui una gara podistica, ma è complesso avere i permessi".