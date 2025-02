"Non è comunque un’area pericolosa"

Ruth Tosatti è originaria di Genova, ma dopo la laurea a Forlì ha deciso di rimanere in città e ora abita accanto alla Galleria Vittoria. "Prima pensavo fosse una zona pericolosa, invece ora non ho più quest’impressione: più che altro è un ritrovo serale di ragazzini che lasciano sporcizia, ma che non fanno paura. L’area è illuminata e ci sono molti controlli: una sera gli agenti hanno fermato anche me. Sono cose che danno un senso di sicurezza. Rispetto a certi vicoli della mia città di origine, è piuttosto tranquilla". Ruth confida sull’esito dei lavori in corso: "Il degrado c’è, anche in termini di pulizia e decoro generale: la speranza è che, a cantiere finito, tutto migliori".