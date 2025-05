"Non è stato fatto un buon lavoro"

"La nuova conformazione della strada è un grosso problema, soprattutto quando passano le ambulanze e negli orari in cui si entra e si esce da scuola". È questa l’opinione di Francesca Brasini, che lavora al Bar Italia e commenta così la questione delle gomme esplose: "Una mattina mentre stavo aprendo il bar ho sentito un gran botta e ho visto una macchina ferma. Purtroppo con i restringimenti effettuati questa dinamica capita frequentemente". Francesca non manca di sottolineare anche i lati positivi: "Adesso la velocità viene moderata, non ci sono più auto che sfrecciano". Nel complesso però "la viabilità è peggiorata, il traffico è spesso congestionato. Secondo me non è stato fatto un bel lavoro".