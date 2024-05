Non è un voto per vecchi. Tre giovanissime in corsa

"Un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni", è una frase – più volte citata – di Alcide De Gasperi. A proposito di futuro, potrebbero regalare sorprese i candidati più giovani: decisivi per rinnovare i partiti e la classe dirigente cittadina, per allargare la democrazia, per combattere l’astensionismo. Per questo, abbiamo sentito tre candidati al massimo 25enni. In particolare, si tratta di tre ragazze.

Si è tenuto conto, nell’intervistare uno anziché un altro, della disponibilità dei singoli. Per altro, non tutte le liste hanno nomi dell’età richiesta. In questo ciclo di interviste ai candidati, il Carlino cerca nei limiti del possibile di ‘bilanciare’ la presenza dei 4 schieramenti e degli 11 partiti che li compongono: oggi due di centrodestra e uno di centrosinistra, altre volte accade il contrario.

Giovedì 23 maggio abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia, venerdì 24 agli alluvionati, mercoledì 29 agli sportivi, ieri alle professioni sanitarie.