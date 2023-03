‘Non era giusto non fare niente’: ultimo giorno

Si chiuderà oggi nel teatro di Portico, con apertura dalle 15 alle 17, la mostra ‘Non era giusto non fare niente’ ovvero ‘La Resistenza della famiglia Baroncini’.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Portico e San Benedetto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale ex Deportati Nei Campi Nazisti- sezione Bologna (Aned Bo), racconta per immagini e didascalie in 13 pannelli la tragica storia della famiglia bolognese Baroncini (il padre Adelchi, la madre Teresa e le tre figlie Iole, Lina e Nella) nel campo di sterminio di Ravensbrueck, dal quale solo Lina e Nella si salvarono. I personaggi della famiglia Baroncini rappresentano le 130mila donne deportate in quel campo di morte da 40 nazioni d’Europa.

L’esposizione è stata visitata da oltre 150 alunni di terza media delle scuole di Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana e Tredozio e da centinaia di visitatori nei giorni di apertura, mentre domenica scorsa si è svolta una visita guidata con diverse decine di persone, salutate dal sindaco Maurizio Monti, a cura di Marzia Marchesini, consigliera comunale e curatrice della mostra, in collaborazione con Fabrizio Tosi e Maria Tasini dell’Associazione Aned di Bologna.

Commenta il sindaco Monti: "Siamo molto contenti della bella iniziativa che ha concluso le celebrazioni del centenario della nascita della nostra partigiana Iris Versari, aperte lo scorso dicembre a San Benedetto in Alpe, suo paese natale". Aggiunge Marzia Marchesini: "I ragazzi di terza media del territorio non solo sono stati molto attenti durante le spiegazioni e la visita, ma hanno rivolto anche tante domante intelligenti e interessanti a curatori della mostra".

