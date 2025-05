"Non esiste più la sanità gratuita"

"Lo stipendio resta fermo, mentre tutto aumenta: dai ticket ai farmaci. Per chi ha bambini non c’è nulla di gratuito, anche se alcuni prodotti hanno un costo contenuto. E molti medicinali non si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi." Cecilia Alberti, 33 anni, residente a Forlì, commenta l’avvio del nuovo provvedimento uscendo dalla farmacia di piazza Cavour. "Non sono d’accordo con questi aumenti. Siamo in una Regione dove si vive ancora bene, ma la verità è che la sanità gratuita in Italia ormai non esiste più. Non si può destinare la maggior parte della pensione o dello stipendio ai farmaci – dichiara – anche perché, così facendo, il problema delle risorse non si risolve comunque".