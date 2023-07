Non ha senso polemizzare: è già tardi

Marco Bilancioni

Il dibattito sulla tempistica degli aiuti, dei ristori, dei cantieri della ricostruzione post alluvione perde improvvisamente senso, per un attimo, di fronte alle immagini che mostrano cosa significa davvero aver subìto la furia della piena: sopra la terra coltivata si sono depositate decine di centimetri di limo secco non coltivabile; gli alberi immersi per giorni nell’acqua fangosa non metteranno mai più frutti e foglie. Cosa significa tutto questo? Gli agricoltori dicono: "Per anni questa terra non ci darà un soldo". Da notare bene: per anni. Non ha senso, allora, discutere dei ritardi: nei casi più gravi la situazione è già irreparabile. Dunque bisogna stanziare aiuti e basta, al più presto, con una mano sul cuore. Destra o sinistra che sia.