"Non ho visto nessuno col casco"

Serena Pini si esprime favorevolmente sulle nuove norme in materia di monopattini: "Le novità introdotte dal codice della strada sono giuste. L’assicurazione è fondamentale in caso di incidente, così come il casco, che offre una maggiore protezione al guidatore". Tuttavia, secondo Serena, le recenti regole finora sono state scarsamente recepite dai possessori di monopattini: "Purtroppo devo dire che da quando il codice è entrato in vigore non ho visto nemmeno una persona con il casco. Anche poco fa – racconta la donna – è passato un ragazzo che non lo indossava. Penso che molti, soprattutto gli stranieri, ancora non sappiano di questo obbligo".