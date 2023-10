Non lasciamo vincere chi odia la vita

Noi amiamo la morte come voi amate la vita’ è il titolo di un famoso saggio sui terroristi suicidi diventato una pietra miliare per gli specialisti della materia.

Noi amiamo la vita! Amiamo la nostra e la loro vita; amiamo la vita di tutti. L’amore della morte porta solo atrocità, odio e infelicità. Perfino i bambini diventano strumento per i loro progetti. I mafiosi, i terroristi non si fermano neanche davanti ai bambini. Non hanno capito niente della vita. Il primo passo è non diventare come loro. La preghiera ha come primo obiettivo di non diventare come loro, di non covare l’odio come risposta. Se rispondiamo con violenza e odio vincono loro!

* Vescovo di Forlì-Bertinoro