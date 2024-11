"Non mi sento molto al sicuro"

Particolarmente sensibile al tema della sicurezza è Alessia Ferhati, studentessa universitaria che quattro giorni a settimana si sposta col treno da Castel Bolognese a Forlì e rientra a casa nel pomeriggio. "Non mi sento molto sicura, per una ragazza possono esserci diversi pericoli sui treni". Alessia racconta di aver cominciato ad adottare delle "accortezze" per ridurre i rischi durante i viaggi: "Cerco di non guardare troppo le persone, mantengo una faccia seria e sto con le cuffie. Purtroppo ci sarà sempre chi si comporta male, gruppi di ubriachi e così via. Servirebbe più presenza delle forze dell’ordine, ma anche così non credo che la situazione possa cambiare più di tanto". E sullo sciopero del 5 novembre: "I ritardi mi hanno creato problemi, ma quello sciopero era giusto".