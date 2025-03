"In via Bertini e in viale Roma ce ne sono veramente troppi – spiega Samantha Giordano, residente di quella zona –, è una sfilata ininterrotta con tutti quelli che hanno costruito negli ultimi anni, ma anche in altre zone di Forlì è la stessa cosa, sono effettivamente troppi. Anche perché uno spera di trovare prezzi più bassi nei supermercati, ma bisognerebbe fare la spesa in tutti, prendendo solo per le cose che sono in offerta, per spendere veramente meno, ma questo non è possibile. I prezzi continuano ad alzarsi. La situazione non è sostenibile e non ne vedo la convenienza, alla fine, di avere tutta questa schiera di supermercati, che, tra l’altro, hanno fatto chiudere tante altre attività".