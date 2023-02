Non rispondeva ai famigliari, lo soccorre la polizia: arrestato 35enne

A chiamare i poliziotti erano stati i suoi famigliari. Non rispondeva alle telefonate. I congiunti temevano che l’uomo, 35 anni, fosse rimasto vittima di un malore. L’uomo in effetti era stordito, in preda a uno stato di alterazione psico-fisica. Ma in casa gli agenti hanno trovato della droga, che è costata al 35enne l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dato il ritrovamento anche di una pallottola, è scattata anche l’incriminazione di detenzione illegale di munizionamento. Dopo la convalida del fermo, il giudice ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in questura.

Dopo l’allarme dei famigliari, gli agenti intervengono, assieme ai vigili del fuoco, in uno stabile di viale Bologna, alla Cava. Nonostante l’uomo venga ritrovato in uno stato palesemente alterato – forse per l’assunzione di un qualche stupefacente –, lui stesso rifiuta il trasporto in ospedale.

I poliziotti delle volanti s’accorgono però presto di tracce di droga sul comodino, nella stanza da letto della casa dove l’uomo vive solo. Scatta così la perquisizione: nello stesso comodino e dentro un armadio emergono due panetti di hashish, per un peso complessivo di 120 grammi; trovati poi due involucri contenenti 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi, 4mila e 300 euro in contanti, bigliettini con le avvenute cessioni, un proiettile di arma comune da sparo, molteplici flaconi e siringhe contenenti sostanze dopanti.