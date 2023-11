’Non sarai mai libera’, il film di genere under 35

Verrà proiettato per la prima volta oggi alle 21 alla Fabbrica delle Candele il cortometraggio di genere ideato e realizzato all’interno del progetto Forlì Film Factory ’Non sarai mail libera’. Il film nasce dal progetto formativo ‘Forlì Film Factory’, ideato dalla Vertov Project e in particolare Davide Mastrangelo e Francesca Leoni, per portare le nozioni base della regia cinematografica ai giovani under 35. Sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, il percorso formativo fa parte di un più ampio progetto intitolato Fabbrica 2.0. Forlì Film Factory ha visto oltre 40 ore di formazioni sulle nozioni base della regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia, storia del cinema, trucco, costumi e audio, avendo come docenti: Davide Mastrangelo, Francesca Leoni, Leo Canali, Walter Molfese, Matteo Santi, Corrado Magalotti, Vittoria Ranieri e Ariane Lanchais. Tutti professionisti che lavorano in modo continuativo in ambito video e cinematografico.

A fine percorso è stato realizzato il cortometraggio con la realizzazione di un vero e proprio set cinematografico dove professionisti hanno lavorato in sinergia con i partecipanti del corso. Sono stati, infatti, i giovani a scegliere il soggetto del film, unico paletto: utilizzare un luogo ben riconoscibile della città di Forlì. La serata sarà l’occasione per ripercorrere il progetto e vedere, per la prima volta, il risultato finale sul grande schermo in anteprima. A seguire, in collaborazione con Associak Distribuzione verrà proiettato il cortometraggio vincitore degli Oscar 2023 ‘An irish goodbye’. La serata è aperta al pubblico ad entrata libera e gratuita.