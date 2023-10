Non si dimentichino i ristori anche per l’agricoltura

Proprio ieri, caro Gino, Coldiretti Emilia-Romagna ha emesso una nota su tutto ciò, prendendo spunto dai dati Isac-Cnr. Coldiretti fa notare che l’autunno 2023 è finora in Italia al terzo posto tra gli anni più caldi dal 1800, sottolineando che "la natura è in tilt, con i cicli delle produzioni sconvolti e i raccolti decimati". D’altronde alla sempre bella e accogliente Sagra dei Frutti del Sottobosco, domenica scorsa a Portico, la temperatura era sui 30 gradi, di certo quindi non autunnale, e solo alcuni irriducibili hanno potuto portare sulle bancarelli funghi, tartufi, castagne e così via: tutto da noi è in forte ritardo, mentre sui banchi delle rivendite, come fa notare la stessa Coldiretti, si trovano ancora tanti prodotti estivi come albicocche, pesche, susine e persino angurie e fragole. Stando ai dati dell’associazione, quest’anno si è perso il 60% della produzione di ciliegie e il 63% delle pere, ad esempio, persino il 70% del miele. E’ evidente che senza aiuti al settore, tanti saranno in grossa difficoltà. Qui potrà entrare però in ballo almeno il fondo di crisi della Pac stanziato dall’Unione Europea: sempre Coldiretti Emilia-Romagna parla di almeno 30 milioni di stanziamenti per coprire i danni delle aziende agricole con questo fondo. C’è da augurarsi che questa copertura ci sia e sia adeguata: la Romagna, per conto suo, è sempre stata capace di essere leader nell’agricoltura e sarebbe terribile perdere questa ricchezza.