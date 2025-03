’Non si fa così’ al Mentore. Ridere per riflettere

Il Teatro Mentore di Santa Sofia ospita oggi alle 21 lo spettacolo ‘Non si fa così’ con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace. La commedia prende il via dall’iniziale shock di Francesca, pianista di fama mondiale, e dalla necessità di comprendere il gesto che il compagno Giulio, affermato psicanalista, stava per compiere: abbandonare tutto, andare via per sempre, attaccato al lampadario della loro casa, sul tavolo della loro cucina. Nessuna lettera di commiato, una notte durante la quale la coppia è costretta a fare il punto sulle loro vite, sulla coppia, il desiderio e l’inadeguatezza.

"Ci nascondiamo ogni giorno dietro le nostre routine – commenta il regista Francesco Zecca – aggrappati ai nostri lavori più o meno soddisfacenti, alla ricerca di quei successi tanto agognati ma che, da motore delle nostre esistenze, sono diventati trappole per le nostre anime. Davanti a un grande dolore ci sono due possibilità: o si soccombe o si ritrova la motivazione per riaccendere lo sguardo, smascherando le nostre anime e rimettono in luce i nascondigli dei nostri cuori. Una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Una sola notte per reinventare il proprio destino. Un testo, quello di Audrey Schebat che – aggiunge – alternando rabbia e umorismo, con una forza insolita, scuote i suoi personaggi, divertendo ed emozionando il pubblico".

La produzione è di Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito. Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamenti, per i non abbonati ingresso 25 euro, ridotto 20 (under 27 e over 65). Info e prenotazioni 349.9503847. Biglietti in vendita su Vivaticket.com

Oscar Bandini