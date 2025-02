Non si placa la polemica sui vigili: "Subito un incontro con la giunta"

Non si placa la polemica sul caso della riorganizzazione della polizia locale di Forlì, da giorni ormai al centro di un dibattito innescato da alcune scelte dell’amministrazione, ultima delle quali quella di voler attivare un servizio di ’portierato’ all’ingresso del Comune, da affidare proprio ai vigili.

Tema che per primo era stato affrontato, e contestato, da ’Csa Regioni Autonomie Locali’, organizzazione sindacale aderente alla Cisal (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), che associa e rappresenta i lavoratori del comparto delle funzioni locali.

Ora Csa torna a dibattere sulla questione, soprattutto a seguito dell’intervento della settimana scorsa dell’assessore comunale alla sicurezza Luca Bartolini, il quale, a sua volta, argomentò sul fatto che, tra i 96 agenti ora in servizio, 35 di loro usufruiscono di certificati medici che ne limiterebbero le funzioni in strada.

"Ci vengono spontanee alcune domande – sottolinea una nota di Csa –: l’amministrazione ha usato tutti gli accorgimenti necessari per ovviare a questo aumento di certificazioni, dovute probabilmente ad un lavoro altamente a rischio e stressante? E sono stati posti dei correttivi o rimedi su alcuni servizi probabilmente non svolti in sicurezza che hanno provocato questo dato allarmante sulla percentuale dei dipendenti con certificati, e per questo non disponibili per i servizi esterni?".

Secondo il sindacato, "a questo punto si deve ragionare seriamente su quali servizi esterni sono essenziali e quali servizi no, poiché con un organico così deficitario si rischia di andare a gravare su quel personale che attualmente è abile a tutti i servizi, ma che a sua volta, gravato da carichi di lavoro eccessivi, a breve potrebbe non esserlo più".

Csa quindi chiede "un confronto serio e concreto tra sindacati, amministrazione e comandante su quali servizi devono essere svolti e con che sicurezze per gli operatori, a partire dalle dotazioni di autotutela (bastone estensibile, spray, body cam, giubbotti antiproiettile e antitaglio, e teaser)". Csa conclude sollecitando la giunta forlivese a fermarsi sull’ipotesi "del ’portierato’ in municipio".