Non si placano le polemiche per la gestione dei soldi raccolti

Sulla decisione della giunta comunale di utilizzare i fondi delle donazioni per gli alluvionati come garanzia nei confronti degli istituti di credito per l’erogazione di prestiti a interessi agevolati, anche andando a pagare tali interessi con gli stessi fondi, si sono accese diverse polemiche da parte dei gruppi consiliari di opposizione e dei sindacati. Non si era espressa ancora Italia Viva, che si dice dubbiosa sulla liceità di tale intervento, inoltre, "Ci teniamo a esprimere pubblicamente il nostro totale dissenso a questa decisione – afferma in una nota stampa –. Pensiamo che chi ha fatto in maniera generosa offerte da destinare agli alluvionati si aspetta che i suoi soldi vengano a loro destinati.

Serviva piuttosto, come era stato richiesto più volte e da più parti, fare un censimento dettagliato fra i cittadini colpiti, individuando nella maniera più precisa possibile l’entità dei danni per ciascuno di loro e poi ripartire in maniera proporzionale i fondi a disposizione.Vogliamo ribadire che si tratta di una scelta sbagliata sia nei confronti di chi ha dato, che nei confronti di chi deve essere aiutato".

Di diverso avviso Albert Bentivogli, consigliere comunale e segretario Lega, che difende la decisione della maggioranza "Una scelta di buon senso" la definisce. Il ragionamento del consigliere della Lega è simile a quello portato dall’assessore Cicognani: dividere i soldi per le famiglie bisognose avrebbe portato a poche centinaia di euro ciascuna. Diversa la posizione del gruppo di opposizione Forlì e Co. che, oltre a opporsi alla decisione della giunta sul 1.100.000 euro raccolti dalle donazioni, rimarca come non siano stati destinati agli alluvionati neanche gli 11 milioni di avanzo di bilancio che il Comune di Forlì vantava. "La possibilità di reimpiego di risorse non spese, rappresentava per la giunta l’ultima occasione per provare a trasformare ingenti dotazioni finanziarie in una progettualità strategica". Si esprime il gruppo in una nota. "Con l’avanzo libero si sarebbe potuto coprire almeno in parte il costo dei lavori di somma urgenza sostenuti dal Comune. Oppure dare risposta ai più impellenti bisogni delle famiglie alluvionate.

O ancora, impostare interventi programmatori di lunga lena ad esempio sul fronte della messa in sicurezza del territorio" queste le possibilità che secondo Forlì e Co. la giunta avrebbe potuto prendere con l’assesto di bilancio. "Invece, ancora una volta – continuano i consiglieri di opposizione –, la giunta non è riuscita a distinguersi ne è l’esempio lo spostamento della pensilina degli autobus di piazza Saffi: 200mila euro per un intervento non prioritario".

ma. bo.