"Non si può fare tutto online"

Abita a pochi passi dalle poste di Ravaldino Elisa Erani, e quello che sta per chiudere è il suo ufficio postale di riferimento: "Vengo qui ogni mese per pagare le bollette: non posso farlo online per motivi gestionali delle prepagate. Mi era molto comodo far riferimento a questo ufficio, e come me ci sono tante persone che ancora fanno le loro operazioni in presenza e ora dovranno cambiare abitudini, cosa che non per tutti è semplice. Non esiste solo il mondo del digitale e comunque non può sostituire gli uffici". Anche lei, ora, dovrà fare riferimento all’ufficio postale più vicino, ovvero quello di piazza Saffi, "ma a piedi la strada non è poi così breve. Dovrò organizzarmi diversamente, magari andando in bici".