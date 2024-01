"Non siamo ingenui, basta offese"

La presenza, nell’associazione ’Rinnova Forlì’ (non ancora una lista civica – va detto – ma nata in clima elettorale e con dichiarati intenti politici e un orientamento di centro) di due nomi cardine del Comitato Unitario Vittime del Fango, quello della presidente Alessandra Bucchi e del portavoce Michele Fiumi, ha sollevato diverse polemiche. In particolare il consigliere leghista e dirigente del comitato alluvionati in Comune, ha parlato di "vergogna", riferendosi ad una eventuale candidatura che, del resto, al momento non è stata ufficializzata. A rispondere, con una nota, è il direttivo del Comitato: "A fronte dell’ennesimo attacco al Cuvf, chiamato in causa proprio da chi dovrebbe rispettare gli alluvionati, riteniamo doveroso intervenire. Siamo un organismo improntato a regole democratiche di rappresentanza di ogni sensibilità. I suoi sostenitori nel tempo hanno mostrato liberamente appoggio e anche dissensi". Si passa, poi, a parlare della figura e del ruolo di Alessandra Bucchi: "La presidenza si interfaccia con le istituzioni, risponde ai dibattiti e alle critiche interne, spesso animate, ed è interprete pubblica di decisioni plurali, non da capobranco". I membri del comitato, in sostanza, sottolineano come Bucchi nei suoi incontri con gli amministratori, così come nei faccia a faccia con il commissario per la ricostruzione Figliuolo e addirittura con la premier Meloni, si sia mossa negli interessi e a nome di tutti. "La raffigurazione degli alluvionati come ingenui è spregevole – prosegue la nota –. Abbiamo gli occhi ben aperti, abbiamo visto chi ci ha insultati ma si è ben guardato dal mettere piede nei quartieri, protetto dai comodi scranni consiliari, pavoneggiandosi con luci e lustrini". I membri del comitato vanno avanti: "Tutti noi, non solo Bucchi avevamo già indetto un’assemblea generale: si terrà giovedì alle 20.30 al Circolo Rivalta, e i sostenitori, incontrando presidente e direttivo, avranno davanti gli unici soggetti disposti a rendicontare che cosa hanno fatto finora mettendo la faccia davanti a qualsiasi critica diretta".