"Non siamo stati coinvolti nei piani"

Guido Ranieri risiede in via Dragoni e frequenta abitualmente il parco del Ronco: "Spesso vado a camminare nei sentieri che costeggiano il fiume. Quest’estate mi capitava di vedere lì molta sporcizia e un evidente stato di abbandono, ma non ho mai avuto – sottolinea – problemi di sicurezza personale nonostante sapessi di senzatetto che dormivano nelle strutture". Poca fiducia nei piani dell’amministrazione comunale, i cui lavori non sono ancora iniziati: "Nuovo progetto? Il Comune ha deciso cosa fare senza consultare i residenti o il quartiere". Infine il tema pulizia: "Le ultime piogge non ci hanno danneggiato, ma le strutture del parco sono in totale abbandono".