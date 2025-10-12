Non solo baby gang. Dallo spaccio alle molestie. I precedenti da brividi e le denunce dei cittadini

Giovani e violenza: un problema senza tempo che, però negli ultimi mesi, sembra trovare un drammatico riscontro nei fatti della cronaca cittadina. Tra gli episodi più emblematici c’è quello che l’aprile scorso ha coinvolto un giovane studente dell’aeronautico ‘Francesco Baracca’. Il fatto non è avvenuto a scuola, né nei suoi pressi, bensì al convitto di Agraria, a Cesena, dove il giovane era ospite: qui un gruppo di dieci ragazzi tra i 14 e i 16 anni l’hanno atteso e aggredito, sferrandogli un fendente al volto che gli lascerà una cicatrice indelebile. Il motivo scatenante? Questioni di droga, nello specifico un debito non saldato.

Poche settimane prima, a gennaio, un altro terribile episodio. Questa volta ci troviamo su un bus di linea che porta in centro. Un’adolescente alle sue prime uscite pomeridiane senza la compagnia dei genitori viene accerchiata e molestata da un gruppo di giovanissimi: uno in particolare, appena maggiorenne, oltre alle parole usa le mani. E, siccome era spalleggiato da altri, l’accusa è particolarmente pesante: violenza sessuale di gruppo. La ragazza torna a casa turbata e decide di denunciare il fatto. L’aggressore ben presto viene individuato e condannato a fine anno a 5 anni e 8 mesi. Altri tre (minorenni) sono denunciati. Due non sono ancora stati individuati. Il trauma resta.

Il fenomeno delle baby gang non è nuovo in città e molti giovani, soprattutto in più organizzati, sono già da tempo nel mirino delle forze dell’ordine. Una maxi retata all’interno dell’ex Centrale avicola ha portato all’arresto nel marzo di quest’anno, di dieci 20enni e cinque minorenni senza fissa dimora, accusati di diversi atti di violenza, quali pestaggi e rapine, oltre che di un episodio di violenza sessuale su una minorenne. Per loro sono scattate le manette, mentre altri sono ancora a piede libero. A gennaio, una dozzina di ragazzi viene identificata dopo una rissa – con bastoni – in pieno giorno su via Campo di Marte, vicino allo stadio.

Sono poi numerosi i forlivesi che avanzano denunce e segnalazioni: a San Benedetto, per esempio, dove i cittadini non smettono di lanciare l’allarme circa la situazione del parco Ragazzi del 1899, finito da tempo in mano a giovanissimi vandali e spacciatori. Un caso simile riguarda anche Vecchiazzano. Qui i residenti hanno recentemente organizzato una riunione sul tema portando alla luce una realtà disarmante: spaccio, bivacco anche diurno, arredi urbani distrutti, auto rigate e anche atti di deliberato sfregio ai danni di esercenti e cittadini. Il tema è aperto: invertire la rotta è ancora possibile?