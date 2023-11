’Non solo kiwi’, una sagra gustosa. Ma la produzione è calata del 30%

Torna oggi a Modigliana l’appuntamento con ‘Non solo Kiwi’ una manifestazione che, giunta alla 35ª edizione, celebra il kiwi o actinidia e i mille modi in cui si può consumare e cucinare questo gustoso frutto, largamente coltivato sul territorio. Organizzata dalla Pro loco in collaborazione con Agrintesa, cooperativa agricola con 4mila produttori di ortofrutta e vino, attiva da oltre 50 anni, la sagra é patrocinata dal Comune.

Per quanto riguarda le aspettative, nell’anno nero della nostra agricoltura visti gli eventi climatici, commenta Sauro Graziani, tecnico di Agrintesa: "Non abbiamo dati definitivi perché stiamo ancora raccogliendo. Però la quantità è stata fortemente condizionata dal maltempo: in primavera per la brinata durante la germogliazione, poi l’alluvione perché le piante sono andate sott’acqua oppure le piantagioni sono franate, quindi una forte grandinata ha rovinato ulteriormente il prodotto. Il kiwi raccolto è di ottima qualità ma abbiamo prodotto un 30% in meno rispetto all’anno scorso di polpa verde. Mentre gli impianti a polpa gialla hanno avuto una produzione superiore perché i ripari posizionati dall’agricoltore sono più protettivi". Salvaguardare l’ambiente vuol dire quindi salvaguardare anche le produzioni agricole e quindi anche l’occupazione e la tenuta del territorio.

Tra i tanti stand si distingue l’originale gazebo del ‘Gruppo Alpini’, in piazza don Minzoni, che propone la piada fritta di Danilo e il vin brulé di Pietro. Il programma: ore 8 colazione con trippa; 9.30 apertura fiera mercato dei prodotti locali; 11.30-12.30 asporto mercato coperto e, a seguire, il pranzo.

Giancarlo Aulizio