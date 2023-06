Non solo riviera, ricordatevi dell’entroterra

Insieme a mio marito Roberto gestiamo una piccola osteria con locanda – la Campanara di Pianetto – che abbiamo creato diciotto anni fa nel territorio dell’appennino tosco - romagnolo, nel comune di Galeata.

Mi rivolgo a voi, spettabili amministratori non più per condividere la rabbia e la disperazione delle scorse settimane : sarebbe futile e non porterebbe a nessuna ulteriore novità , in uno scenario che voi signori ben conoscete. Qualche giorno fa, sono passata distrattamente davanti al televisore acceso e, quasi come materializzazione dei pensieri che mi frullavano in testa su come fare ripartire questa stagione turistica nata sotto una cattiva stella ... ecco comparire le immagini dello spot pubblicitario promosso dalla Regione per richiamare turisti nella nostra bella Romagna, seppur ferita e zoppicante.

Trenta secondi dopo, la contentezza per le belle immagini che avevo appena visto aveva già lasciato il posto alla delusione cocente, poiché questo nostro Appennino non era neppure stato menzionato: si trattava di uno spot dedicato solo alla riviera romagnola.

Come in una fiaba spaventosa dei fratelli Grimm, l’orco aveva fagocitato il nostro Parco nazionale con la sua millenaria abetaia, la riserva naturale di Sasso Fratino, patrimonio dell’Unesco, la diga di Ridracoli con il suo incantevole paesaggio, le dolci colline di questa fetta di Romagna con i suoi borghi antichi.

Signori, vi prego, mi appello a voi in nome di tutta la gente dell’entroterra romagnolo che sta lavorando da sempre per non arrendersi allo spopolamento di queste terre; non fateci sentire ’figli di un dio minore’ rispetto alla riviera romagnola che anche noi amiamo tanto, ma che non è l’unico volto ridente della nostra cara Romagna.

Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e vi auguro buon lavoro.

Alessandra Bazzocchi,

titolare della ‘Campanara’