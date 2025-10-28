Non solo versi: anche il teatro celebra la lingua locale

Sta per iniziare la 9ª rassegna di teatro dialettale ‘Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet’ (Quattro risate con il nostro dialetto), al via dal 7 dicembre nella sala parrocchiale ‘Garavini’ di San Martino in Villafranca. A presentare il cartellone Patrizia Carpi, presidente della Pro loco ‘San Marten’. Presente anche il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno.

Gli otto appuntamenti, con cadenza quindicinale (ad eccezione del periodo natalizio durante il quale è prevista una sosta) sono stati programmati da Gilberto Laghi. I gruppi in scena saranno: Filodrammatica di Casola Canina (7 novembre), Compagnia ‘Bruno Lanzarini’ di Bologna (21 novembre), Compagnia C.D.T. ‘La Rumagnôla’ di Bagnacavallo (5 dicembre), La Compagine di Gianni e Paolo Parmiani (19 dicembre), La Compagine di San Tomè di Forlì (9 gennaio), Compagnia Piccolo Teatro della Città di Ravenna (23 gennaio), La Mulnela di Santarcangelo di Romagna (6 febbraio), Cumpagnì dla Zercia di Forlì (20 febbraio).

Le commedie che verranno rappresentate saranno rispettivamente: ‘Na questio’ delicheda’, ‘Òcio che la vén mòsa’, ‘Una bròta malatèja’, ‘... mo siamo incóra acquà’, ‘A jò una bëla fiôla’, ‘E cungres’, ‘La fameja... difitousa’, ‘Ac fata giurnêda’. Il pubblico presente potrà votare l’attrice o l’attore che ha maggiormente fatto divertire, mentre una giuria apposita assegnerà il premio ‘Stefano Garavini’ alla miglior compagnia teatrale. La premiazione sarà il 6 marzo.

"L’organizzazione della rassegna – dichiara Carpi – ci ha indotto a valutare i risultati delle otto precedenti che sono più che ottimi, in quanto abbiamo dato la possibilità a 50 compagnie di proporre i propri lavori e ad oltre 5.000 persone di assistervi. Numeri importanti che sottendono un’attenzione della locale Pro loco al dialetto, così come avviene a livello nazionale". Gli spettacoli inizieranno alle 21 e occorre prenotare al 348.7443860 (Gilberto Laghi), oppure via mail a gilberto.laghi81160@gmail.com.