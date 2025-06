"Non tutti possono permetterselo"

Il costo del centro estivo è insostenibile per molte famiglie. Una spesa non detraibile fiscalmente. Tutto ciò concorre ad aumentare la denatalità soprattutto per chi lavora full time. È un servizio utile ma non alla portata di tutti.

Francesca Resta, 51 anni, è ingegnera e mamma di Guglielmo di 10 anni. "Siamo il Paese europeo con la pausa estiva più lunga, bisognerebbe accorciarla inserendone di più brevi durante l’anno. Questo avrebbe vantaggi per la crescita degli studenti, per l’organizzazione familiare e credo anche per il mercato del turismo. All’estero funziona, il sistema scolastico è più efficiente e gli alunni arrivano meno stanchi a giugno".