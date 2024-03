Non un sogno ma una Professione. La scuola di volo compie 30 anni: "Una vocazione, è nel nostro Dna"

La scuola di volo "Professione Volare" ha compiuto 30 anni e ha festeggiato ieri la ricorrenza all’aeroporto di Forlì. Nata da un’idea del comandante Cesare Montefiori alla fine del 1993, muove i primi passi in una stanza dello scalo forlivese, con due persone e due monomotori ad ala Cessna 150. La società cresce e oggi sono più di 2mila all’anno le ore dedicate all’addestramento teorico e oltre 7mila quelle pratiche su velivoli e simulatori. Sono invece più di cento gli allievi provenienti da tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo che frequentano i corsi.

All’insegnamento teorico provvedono docenti della facoltà di Ingegneria aerospaziale dell’Università di Bologna e dell’Istituto tecnico aeronautico di Forlì e, al termine del corso, ogni allievo sostiene un esame presso l’Autorità aviazione civile su 13 materie, interamente in lingua inglese. Una nota caratteristica della società è la flotta con velivoli nuovi, di moderna concezione. Nello specifico 9 aerei: 7 monomotori tra Diamond DV20 e DV40, Piper PA28 e General Avia F22R e 2 bimotori Diamond. Inoltre dal 2020 Professione Volare ha acquistato un simulatore fisso che arricchisce ulteriormente la scuola, il cui obiettivo è quello di offrire gli aspiranti piloti un addestramento completo per inserirsi velocemente in un contesto lavorativo di alto livello.

La scuola ha una storica collaborazione con la facoltà universitaria di Ingegneria aerospaziale di Bologna, sede di Forlì. In caso di iscrizione al corso di laurea in questione, agli allievi che hanno superato il corso teorico ATPL presso la scuola vengono riconosciuti diversi crediti formativi. Nel settembre scorso la società ha firmato anche un memorandum di intesa con la compagnia aerea Air Dolomiti del gruppo Lufthansa, per offrire una possibilità di impiego agli allievi come primi ufficiali all’interno del gruppo. "La vocazione aeronautica di Forlì è nel nostro Dna – spiega il presidente Cesare Montefiori – e i trent’anni di formazione e passione per il volo lo dimostrano. Il nostro obiettivo è quello di essere protagonisti di un progetto, congiuntamente al polo aeronautico forlivese, alle istituzioni e alle aziende locali, per la costruzione di un vero e proprio campus dedicato all’addestramento a 360 gradi di piloti, tecnici manutentori ed assistenti di volo. Una sfida che sarebbe un vero traino per l’economia di tutta la Romagna".

Gianni Bonali