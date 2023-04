Nonna Paolina ha 100 anni Festa con 33 nipoti e pronipoti

"Il regalo più bello? Avere attorno i miei cinque figli: Pino, Giovanni, Fiorenza, Valerio e Fabio". Giovedì scorso la gioia si leggeva negli occhi di Paolina Serri, che nella casa di riposo di Rocca San Casciano ha festeggiato il traguardo dei 100 anni, in buona salute. Al taglio della torta sono intervenuti il sindaco e il vicesindaco, Pier Luigi Lotti e Lucio Giorgini, che le hanno consegnato una targa e i fiori, i dirigenti della casa di riposo che fa parte dell’Asp distrettuale, i figli e la banda del paese.

Raccontano i figli Valerio e Fabio Versari: "La mamma ha intonato Romagna mia e l’ha cantata tutta, con voce ferma e squillante, senza un errore". Dato che giovedì era giorno feriale, i parenti, fra cui 33 tra nipoti e pronipoti, si ritroveranno domani a festeggiare la nonna al Chiosco all’ora di pranzo.

Nata a Galeata il 27 aprile 1923, Paolina ha frequentato la scuola a San Zeno, dove conobbe anche il futuro marito, Nello Versari. Ricorda con lucidità la centenaria: "Io abitavo al podere Castagneto di San Zeno e Nello a E Srè. Per andare in paese dovevo passare davanti a casa sua. Passa oggi, passa domani, un giorno mi fece un fischio. Iniziammo a parlare e alla fine ci sposammo nella chiesa di San Zenone". Da San Zeno si spostarono in un podere di Dovadola e poi a Rocca, dove Nello lavorò come operaio forestale e Paolina svolse vari lavori in campagna, a servizio di famiglie. Concludono i figli Valerio e Fabio: "La mamma è stata molto contenta della festa. Ringrazia il sindaco per gli auguri di tutto il paese, i responsabili della casa di riposo per la torta e la banda per la musica".

Quinto Cappelli