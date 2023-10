Il dramma dei ‘nonni’ di Tredozio: costretti ad andarsene dalla casa di riposo ‘ferita’

Forlì, 27 ottobre 2023 – Il terremoto dello scorso 18 settembre ha danneggiato anche la casa di riposo di Tredozio, divisa in due parti: la vecchia, dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e dai tecnici, e la nuova, dove finora hanno vissuto i 41 ospiti.

Ma nei giorni scorsi il consiglio direttivo e la cooperativa In Cammino che gestisce la casa hanno deciso di trasferire 23 ospiti nella casa di riposo ’Il Fontanone’ di Faenza, gestita dalla stessa cooperativa. La "non facile decisione" è stata comunicata agli ospiti e alle famiglie, "che stanno condividendo la difficile situazione del dopo terremoto di tutti gli abitanti del paese".

La facciata della casa di riposo di Tredozio, sorta nel 1954

I primi 8 anziani sono partiti giovedì 26, gli altri entro la fine del mese. Nella parte nuova della struttura di Tredozio restano gli altri 18 (quelli in convenzione protetta o più fragili). "Le scosse del terremoto hanno danneggiato seriamente la parte vecchia della struttura (quella nuova e antisismica no) – sottolinea l’ingegner Luigi Marchi del consiglio d’amministrazione, responsabile dell’operazione e già sindaco del paese –. Per metterla in sicurezza occorreranno 600-700mila euro, circa un milione con spese e Iva. I primi lavori nella parte meno compromessa potremmo farli anche presto. Ma per la gran parte dei lavori occorrerà trovare i fondi, se non rientreranno nei contributi dello stato di emergenza che deve ancora approvare il governo. Se però arrivassero anche dal pubblico, ci vorrà del tempo".

Secondo Marchi "abbiamo resistito più di un mese con tutti gli ospiti nella parte nuova della casa, ma alla fine per il loro bene abbiamo trovato questa soluzione, cercando di mantenere il più possibile il clima di famiglia che c’è sempre stato nella nostra struttura. Infatti, a Faenza, i 23 ospiti tredoziesi resteranno tutti nella stessa area, e una parte del personale della cooperativa li seguirà nella nuova".

Fondata nel 1954 come Ipab e trasformata in Fondazione Brentani-Nuti-Bonaccorsi-Tredozi (nomi dei benefattori grazie ai quali ha preso vita e si è mantenuta), attualmente la casa di riposo di Tredozio è amministrata da un consiglio di cinque persone che svolgono il servizio come volontari: Alfonso Archi (presidente), il parroco don Massimo Monti, Luigi Marchi, Anna Montanari e Alessandra Montefiori, questi ultimi due di nomina comunale. La speranza di tutti (consiglio d’amministrazione, ospiti e famiglie) è che si possano ricongiungere tutti al più presto nella casa ‘madre’ del paese. Quando ciò potrebbe accadere? Laconica la chiusa di Marchi: "Nel giro di un anno speriamo di sistemare almeno una parte della casa".