Nonsololuce, si riaccende una storica vetrina in piazza

Si riaccende una storica vetrina in piazza Giacomo Matteotti a Santa Sofia. Al civico numero 5 infatti sabato alle 11 apre il negozio del gruppo Nonsololuce Unieuro, centro attivo nella vendita di elettronica e servizi a Civitella da oltre 35 anni, che rafforza la sua presenza in Val Bidente con un concept store nel cuore di Santa Sofia.

"Abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza in una realtà viva come Santa Sofia – commentano i gestori – e dopo l’esperienza positiva del 2024 con il temporary store estivo inaugurato a luglio 2024, abbiamo ristrutturato gli interni e siamo pronti a partire per questa nuova avventura commerciale".

Nonsololuce Energia e Servizi sarà un vero e proprio hub multiservizio in grado di fornire consulenza e brokeraggio per privati ed aziende su forniture energia e gas, connettività in banda ultra larga, Pay TV, tariffe smartphone, installazione di impianti fotovoltaici, impianti di allarme e di videosorveglianza. Centro autorizzato Sky Italia, Windtre, Fastweb, TIM, Kena, Very Mobile, Tiscali, Noitel, Emobile24, Iren, W3 Acea Energia Edison, A2A, Octopus Energy – Plenitude – con il partner Compara Semplice, Gruppo Green, Mistubishi, Verisure. Una moltitudine di servizi che sono disponibili anche nella sede di Civitella a fianco della Bidentina, servizi molto richiesti dagli utenti di tutte le età.

"Si tratta di una bella novità per Santa Sofia e il territorio collinare dell’alta Val Bidente – aggiunge la consigliera delegata alle attività produttive Laura Facciani – sempre più vivo e sostenibile, sempre più connesso e consapevole nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi energetici. Ai gestori le congratulazione di tutta l’amministrazione comunale". Seguirà buffet.

