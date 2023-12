Nos, dialogo aperto su attualità e politica

Domani i ‘Dialoghi di Nos’ arrivano a Forlì: appuntamento alle 18.30 presso l’Ottantadue Club (corso Garibaldi 82). Dialoghi è un format pensato da Nos, un ’media-partito’ ideato per rispondere alle esigenze dei giovani e da chi è deluso dalla politica, per affrontare in modo diverso il classico dibattito su temi politici e di attualità e offre ai partecipanti di dire la propria attraverso una votazione su una serie di domande stimolanti che hanno l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva. La partecipazione è gratuita e aperta e tutti.