Nosferatu, il capolavoro di Murnau, rivive con la musica di Mariani

E’ in calendario al teatro Mentore di Santa Sofia un nuovo appuntamento con la stagione musicale curata dall’associazione musicale Roveroni. Domani alle 21, ‘Silent Movie Piano’ con il pianoforte di Mario Mariani che accompagnerà le scene del film muto ‘Nosferatu il vampiro’ di Friedrich Wilhelm Murnau, proiettato per la prima volta il 4 marzo 1922 a Berlino, considerato il capolavoro del regista tedesco e uno dei capisaldi del cinema horror ed espressionista.

Il film è ispirato è ispirato liberamente al romanzo ’Dracula’ (1897) dello scrittore irlandese Bram Stoker. Il film è stato per decenni il solo sui vampiri ammesso nelle discussioni colte dei critici, ma, come tutti i film sul tema, venne spesso stroncato. Fortunatamente la sorte volle salvare una copia dal rogo al quale la pellicola era stata condannata, non per il suo contenuto erotico, ma per una più semplice questione legale: il film, infatti, era liberamente ispirato a ’Dracula’ di Bram Stoker, i cui eredi denunciarono Murnau per violazione del diritto d’autore. Il film muto è sonorizzato dalle note di Mario Mariani, pianista e compositore, che collabora da molti anni con importanti enti, tra i quali Biennale di Venezia (sono sue due sigle del Festival del Cinema), teatri stabili (Piccolo di Milano, FVG, Stabile Marche), Ambasciate, Istituti di Cultura e prestigiose istituzioni internazionali. Si è esibito inoltre come solista in Europa, America, Asia, Africa. All’attività artistica alterna conferenze, workshop e progetti speciali.

Lo spettacolo è compreso nel carnet di abbonamento. Per i non abbonati, ingresso 15 euro, ridotto 12. Speciale soci Roveroni, ingresso 10 euro. Info e prenotazioni: 349.9503847; [email protected]

