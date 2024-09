Nostos, il sesto volume ’Parisina’ di Lord Byron in salsa forlimpopolese

Che Forlimpopoli sia la città natale di Pellegrino Artusi, lo sanno tutti, ma l’antica Forum Popili nel corso dei suoi quasi 2.000 anni di storia ha prodotto tante altre personalità che hanno spaziato in vari campi dello scibile umano, così come sono stati molti gli scrittori che si sono cimentati con manoscritti, romanzi, dissertazioni. Dal 2021 esiste una collana che si chiama Nostos, a cura della casa editrice forlimpopolese Wordbridge, che va proprio alla riscoperta delle maggiori personalità della città e dei loro manoscritti.

Oggi alle 17,30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si terrà la presentazione del sesto volume di questa collana: la traduzione del poemetto di Lord Byron ‘Parisina’ nella traduzione di Nazzareno Trovanelli, intellettuale di assoluto primo piano della Cesena fin de siècle, ma nato, in realtà, a Forlimpopoli nel 1855. Ispirato alla tragica figura di Parisina Malatesta, il poemetto di Lord Byron conquistò, tra gli altri, a distanza di quasi un secolo, Donizetti e Mascagni che lo musicarono rispettivamente nel 1833 e nel 1916. L’edizione curata da Wordbridge, oltre che delle premesse di Michela Guardigli e Paolo e Rambelli, si vale della copertina di Millo 00, giovanissimo artista forlimpopolese che ha raccolto l’eredità di Luca Freschi, autore delle prime 5 copertine della collana, e che si sta rapidamente affermando nel panorama artistico italiano con i suoi potenti ‘quadri di luce’. Sia Millo 00 che i curatori del volume interverranno alla presentazione, ad ingresso libero, presso la galleria ‘A casa di Paola’, in via Costa 22 a Forlimpopoli.

Inaugurata nel 2021 con la ‘Vita di Ugo Foscolo’, opera d’esordio di Pellegrino Artusi, la collana – patrocinata dall’amministrazione comunale – vanta l’originale caratteristica di essere dedicata a scrittori di Forlimpopoli, a cura di una casa editrice che ha sede nella stessa città, e di proporre in copertina, per ciascun volume, delle opere di artisti anch’essi forlimpopolesi, realizzate, in più casi, appositamente per questa collana.

"Qui sono nate molte figure di primo piano in diversi campi – spiegano i curatori della collana –, dalla gastronomia con Artusi (il padre della cucina domestica italiana) alla musica con Uccellini (uno dei massimi violinisti barocchi), dalle scienze con Salaghi (il padre dell’omeopatia in Italia) alla letteratura con Gilda Musa (tra le massime voci italiane della fantascienza) le cui opere sono ormai difficili se non impossibili da reperire. Per questo abbiamo deciso di avviare una collana editoriale interamente dedicata a questi piccoli gioielli, coinvolgendo nella realizzazione dei volumi anche altri concittadini per la realizzazione delle copertine".