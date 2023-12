Note con il coro ‘Quelli della Via’

Sarà il coro ‘Quelli della Via’ a portare la magia del Natale a Roncadello. L’appuntamento è fissato per domani, con inizio alle 16 all’interno della chiesa in via del Canale, che lo scorso maggio si è alluvionata ed è rimasta danneggiata: il pomeriggio, infatti, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi proprio pro-criticità da alluvione. Il coro, assieme al duo acustico composto da Lavinia Lotti e Paolo Baccarini e con la partecipazione di Eleonora Desiderio e Martino Camorani e a Elisa Ceretti e suoi bimbi, presenterà il ‘Concerto di Natale’.

Il pomeriggio è organizzato dalla locale Unità Pastorale, che oltre a Roncadello comprende Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio, assieme al Comune di Forlì, il Comitato di Quartiere numero 3 e la Aps ‘Per San Tomè’. Per informazioni contattare i numeri 339.1327524, 348.0364308 o 353.4037650.

e.ma.