Note da ’Primo Premio’. Ecco il Poiesis Quartet: tra Beethoven e Alberga

Il chiostro di Santa Lucia ospiterà, domani alle ore 21, il terzo appuntamento della rassegna ‘Primo Premio!’ dell’Emilia-Romagna Festival. Questo evento, che celebra i vincitori dei più prestigiosi concorsi musicali internazionali, avrà come protagonista il Poiesis Quartet, fresco vincitore del Primo Premio e della Medaglia d’Oro al Fischoff National Chamber Music Competition 2023. Il Poiesis Quartet, ensemble di spicco nella scena della musica classica contemporanea, propone un programma che unisce con perizia il repertorio classico e quello moderno. Il gruppo di musicisti si distingue come il primo quartetto da camera dichiaratamente queer nella storia della musica classica, ed è composto dai violini di Sarah Ying Ma e Max Ball, dalla viola di Jasper de Boor e dal violoncello di Drew Dansby. Formatosi nel 2022 durante il programma di seminari al Conservatorio di Oberlin negli Stati Uniti, il quartetto ha rapidamente guadagnato riconoscimenti internazionali, esibendosi in sedi prestigiose come la Rocky River Chamber Music Society e completando un tour in Uruguay.

Il concerto si aprirà con il Quartetto per archi numero 15 in la minore, opera 132 di Ludwig van Beethoven. Composto nel 1825, questo componimento è uno dei brani più intimi e profondi del compositore tedesco, che riflette temi di sofferenza, redenzione e spiritualità durante un periodo di malattia e guarigione. Seguirà il Quartetto d’archi Numero 2 della compositrice contemporanea Eleanor Alberga, originaria della Giamaica. Questo brano, scritto nel 1994, combina ritmi vivaci e melodie accattivanti con una struttura che mescola elementi tradizionali e moderni, offrendo una visione potente e innovativa della musica per quartetto. A chiudere la serata sarà l’opera Quartetto d’archi numero 3 di Kevin Lau, uno degli autori più promettenti della sua generazione. Composto nel 2020, il pezzo esplora temi di identità, memoria e cambiamento attraverso una ricca varietà timbrica e paesaggi immaginari.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Regine Sixt Children’s Aid Foundation, un ente che da oltre vent’anni sviluppa progetti per l’infanzia in tutto il mondo. La Fondazione, nota per il suo motto ‘La migliore musica del mondo è la risata felice dei bambini’, ha supportato oltre 360 progetti in 64 paesi e collabora con l’Emilia-Romagna Festival per promuovere il benessere infantile attraverso la musica. In caso di maltempo l’evento si trasferirà all’interno della chiesa di Santa Lucia (corso della Repubblica 77). L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: www.emiliaromagnafestival.it.

Valentina Paiano