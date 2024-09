Note di mandolino e clavicembalo sotto i platani di villa ’La Collina’

Andrà in scena oggi alle 17.30 presso villa La Collina (a 3 km dal paese verso Marradi), il concerto ‘I luoghi dello Spirito’, a cura del Collegio Musicum Classense di Ravenna. Nel suggestivo cortile della cinquecentesca villa La Collina si esibiranno Annalisa Desiata al mandolino e Maria Luisa Baldassari al clavicembalo. Commenta il sindaco Giovanni Ravagli: "Il Comune di Tredozio, duramente colpito dagli eventi atmosferici dello scorso anno e dal terremoto, non rinuncia ad offrire il suo territorio alla cultura, portando alla scoperta di nuovi luoghi di grande interesse". Infatti, essendo inagibile per terremoto palazzo Fantini al centro del paese dei proprietari Beatrice e Gian Franco Fontaine, si è scelto come luogo altrettanto prestigioso e bello villa La Collina.

"Grazie alla disponibilità della proprietaria, Maria Teresa Vespignani Boselli, – commentano gli organizzatori – il settimo appuntamento del Festival ‘I luoghi dello Spirito e del Tempo’ si svolgerà nella bellissima villa La Collina, ai confini della Romagna Toscana, dove gli appassionati di questo tipo di musica potranno ascoltare le bravissime artiste Annalisa Desiata al mandolino e Maria Luisa Baldassari al clavicembalo".

Il mandolino, strumento di raffinato ascolto, gode di un importante repertorio, in cui sono comprese composizioni di Scarlatti e Beethoven, che saranno eseguite dal duo per l’occasione nel cortile della villa, all’ombra dei platani secolari che conducono alla nobile dimora. Il concerto è a ingresso libero e senza prenotazione (info: collegium.musicum.classense@gmail.com).

Quinto Cappelli