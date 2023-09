Note e usanze romagnole con Zelli e il Trio Iftode

Domani alle 20.30, in piazza Orsi Mangelli, il Trio Iftode terrà un concerto. Saranno eseguite musiche della tradizione romagnola e internazionale. Interverrà Gabriele Zelli. L’appuntamento è promosso dal Comitato di Quartiere Musicisti e Grandi Italiani, in collaborazione con CIM Onlus e con il patrocinio del Comune di Forlì, ed è l’atto conclusivo di un progetto che si è tenuto nella scuola primaria Edmondo De Amicis dove agli alunni sono state illustrate le antiche usanze romagnole e le danze che si praticavano prima dell’affermazione dei balli di coppia, come il valzer, la polka e la mazurka. In caso di maltempo si svolgerà nella Sala Don Bosco, via Ridolfi 29. Ingresso libero.